Qatar: Hamasille ehdotelma aselevosta ja panttivankien vapauttamisesta

Gazassa ainakin 200 ihmistä on saanut surmansa Israelin iskuissa vuorokauden aikana, kertoi äärijärjestö Hamasin valvoma alueen terveysministeriö maanantaina.

Israelin hyökkäyksessä Gazaan on alueen terveysministeriön mukaan kuollut yli 26 600 ihmistä, pääosin naisia ja lapsia. Lisäksi yli miljoona Gazan asukasta on joutunut pakenemaan kodeistaan Gazan eteläiseen kolkkaan Rafahin alueelle Egyptin rajan tuntumaan.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin vajaat neljä kuukautta sitten tappaen Israelin viranomaisten mukaan noin 1 140 ihmistä, valtaosin siviilejä. Samalla järjestöt ottivat noin 250 panttivankia, joista yli 130 on edelleen vankeina. Loput on joko vapautettu tai he ovat kuolleet.