Haluavatko suomalaiset muuttaa maaseudulle? Kyselytutkimus povaa uutta ilmiötä – tästä syystä kaupunki halutaan nyt jättää taakse

Korona-aika on saattanut herättää ihmisissä uusia ajatuksia

– Jos kaupunkilaiset eivät muuttaisi maalle kokoaikaisesti, niin ainakin osittain. Jo nyt näkyy viitteitä monipaikkaisuudesta, eli siitä, että ei asuta vain yhdessä paikassa. On hyvin mahdollista, että tulevaisuudessa asutaan sekä maalla että kaupungissa, Vataja vahvistaa MTV Uutisille.

Myös korona-aika on tuonut kaupunkielämään omat haasteensa. Kun kaupunki ei enää olekaan automaattisesti kaikkien ihmisten olohuone ja kotona on turvallisempaa, tilaa ei välttämättä ole tarpeeksi. Monia suomalaisia rajoittaa asumisen suhteen myös työ, joka sijaitsee usein kaupungissa.

– Koronan myötä etätyöt ovat lisääntyneet ja iso osa ihmisistä toivoo, että voisi jatkossakin tehdä etätöitä. Kun työ irtautuu enemmän paikasta, se voi avata ihmisille enemmän mahdollisuuksia pohtia sitä, missä he haluavat asua ja miten.

– Toisaalta koronan aikana on nähty myös luonnon merkitys ihmiselle. Luonto on erityisesti maaseutumaiseen ympäristöön liitetty asia, joka voi lisätä maaseudun vetovoimaa. Lisäksi korona-aikana korostunut tilan tarve ja väljyys ovat asioita, joihin on parempi mahdollisuus maaseuduilla kuin kaupungeissa.