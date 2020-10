Nuorten naisten pula vaivaa Suomen maakuntia – nyt heitä houkutellaan takaisin Kainuuseen jo konsulttienkin voimin

Naispula vaivaa lähes kaikkia maakuntia

Kaikissa muissa maakunnissa paitsi Uudellamaalla nuoria miehiä on enemmän kuin naisia. Huonoin tilanne on Etelä-Karjalassa, Kainuussa ja Kymenlaaksossa.

Kainuussa tilanteen parantamiseksi on aloitettu kokeilu, jossa etsitään keinoja nuorten naisten pitämiseksi maakunnassa ja houkuttelemiseksi sinne. Yksi ongelma on se, että miehille on ollut alueella tarjolla enemmän työpaikkoja kuin naisille.

Koronaepidemia voi vauhdittaa paluumuuttoa

– Toimialat, joihin korona on nyt iskenyt: matkailu, ravintolat, tapahtumat, ovat hyvin naisvaltaisia aloja ja keskittyneet tänne suuriin kaupunkeihin kuten Helsingin seudulle. Kainuun työttömyysaste puolestaan on viimeisten tilastojen mukaan kolmanneksi paras Suomessa. Se on ennen kuulumatonta, kun Kainuuta on totuttu pitämään suurtyöttömyyden alueena. Tämä antaa uutta realismia tähän paluumuuttoon houkutteluun, pohtii Holstila.