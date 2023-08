Eläkeläismiehen talosta on tullut kiusallisen suosittu kuvauskohde Lontoossa

Siististi vaaleanpunaisella maalattua taloa reunustaa musta rauta-aita ja mustat laatat ohjaavat etuovelle. Ikkunanpielet on maalattu raikkaan valkoisella. Talo on esteettisesti kaunis ja eroaa naapuruston muista taloista.

" Saitko mitä halusit?"

Pinkissä talossa asutaan

Nyt kaksi miljoonaa puntaa maksava talo on alkanut kärsiä saamastaan huomiosta. Taloa koristavat mustat koristetiilet ovat alkaneet lohkeilla. Lee on asunut talossa yli 45 vuotta ja tämä on ensimmäinen kerta, kun hänen on täytynyt ajatella tiilten korvausta tai korjausta.