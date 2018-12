Lapsella voi kohta olla neljä etunimeä ja kaksiosainen sukunimi – nimilain uudistus ottaa huomioon avoparit ja uusperheet

Etunimen ei myöskään enää edellytetä olevan kotimaisen nimikäytännön mukainen. Jatkossa nimeä arvioidaan suhteessa kaikkiin Suomessa käytössä oleviin etunimin riippumatta maasta, jonka nimikulttuurista nimi on lähtöisin.

Uuden lain myötä esimerkiksi sellaisetkin vanhemmat, joilla on eri sukunimet, voivat antaa lapsellensa kaksiosaisen yhdistelmäsukunimen.

Avoparit voivat hakea yhteistä sukunimeä

Avoliitossa elävät parit voivat jatkossa hakea erillisellä hakemuksella yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää. Puolisoilla on oikeus yhteiseen sukunimeen, jos heillä on yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi tai jos he ovat asuneet samassa taloudessa vähintään viisi vuotta.