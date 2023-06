Haluaisitko ajaa ekologisemmin, mutta sähköautoon ei ole varaa? Traficom tulee vastaan: "Valtava muutos"

– Muuntaminen tulee nyt mahdolliseksi myös uusiin autoihin, kun vanha sääntely antoi tämän mahdollisuuden käytännössä vain yli 15 vuotta vanhoihin autoihin. Tämä on valtava muutos, joka tuo ympäristöystävällisen autoilun ihan jokaisen ulottuville, iloitsee Etanoliautoilijoiden tiedotteessa yhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Grönlund .

Uuden määräyksen myötä muutoskatsastukseen riittää vain konversiosarjan valmistajan todistus siitä, että sarja soveltuu kyseiseen ajoneuvoon sekä siitä, että ajoneuvossa on tai siihen on vaihdettu etanolipolttoaineen jatkuvaa käyttöä kestävät osat.

Esteet etanolin yleistymiselle poistuvat

Yhdistyksen mukaan etanolin osuuden kasvua on rajoittanut tarpeettoman jäykkä sääntely ja kalliit päästömittausvaatimukset.

– Nyt nämä esteet vihdoin poistuvat. Etanolilla on valtava potentiaali, joka on jo nyt saatu käyttöön esimerkiksi Ranskassa ja Ruotsissa, joissa liikenteessä on satojatuhansia etanolikäyttöisiä autoja, Grönlund iloitsee tiedotteessa.