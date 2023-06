Antti iloitsee "kymppitonnin säästöstä" – Sääksjärven katsastusasemalla tehtiin maanantaina historiaa

3 000 euroa per päästötesti

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n päästölaboratoriossa yhden yksittäisen päästötestin veroton hinta on Grönlundin mukaan 3 000 euroa.

Muunnossarja maksaa muutaman satasen

Muunnossarjoja on ollut saatavilla jo lähes 15 vuoden ajan. Sellaisen hinta on muutamia satoja euroja. Grönlundin mukaan sarjat ovat kehittyneet valtavasti, ja nykyisin niissä on muun muassa kylmäkäynnistystä parantavia ominaisuuksia. Muunnoksen voi tehdä myös suoraruiskumoottoreihin.