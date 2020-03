Hallitusta haastettiin kyselytunnilla matkustajien paluusta, suojavarusteista ja yritysten tukemisesta – "Ihmiset ja talous eivät toivu koskaan, jos emme saa tätä hanskaan"

Oppositio haastoi hallitusta myös lentokentän karanteeniohjeista ja suojavarusteiden riittämisestä, vaikka vakavia moitteita varottiin antamasta.

– Monet matkustajat eivät kuule tai välitä ohjeista. He siirtyvät kentältä eteenpäin, ympäri Suomen, jopa julkisissa liikennevälineissä. Kysyn hallituksella, miten tämä on mahdollista, kuka on tehnyt virheen? Mitä te aiotte tehdä näiden ihmisten tavoittamiseksi? Onko tilanne nyt muuttunut, perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra luetteli.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi, että hallitus on jo aiemmin ohjeistanut matkustajia menemään kahden viikon kotikaranteeniin. Marinin mukaan karanteeniohjeistusta on parannettu.

– Tässä ei ole ollut riittävän selkeitä ohjeita. Käsitykseni mukaan tilanteeseen on puututtu. Tästä eteenpäin ohjeistuksen on oltava selkeätä. En voi sanoa, että hallitus onnistuu kaikissa toimissaan. Teemme parhaamme sen eteen, että tautia saadaan hillittyä ja ihmishenkiä pelastettua. Sitä en voi luvata että jokaisessa toimessa onnistumme täydellisesti, vaikka siihen pyrimme, Marin vastasi useampaan matkustajakysymykseen.

Suojavarusteet huolestuttivat

Opposition useissa puheissa oltiin huolissaan hengityssuojaimien, muiden suojavarusteiden ja tehohoitopaikkojen riittävyydestä.

– Jo vuonna 2009 sikainfluenssan aikaan todettiin, että Suomesta uupuu hengityskoneita. Kuinka paljon hengityskoneita on? Riittävätkö ne, kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) kysyi.

Hallituksen vastauksissa korostettiin sitä, että huoltovarmuusvarastosta saadaan nyt suojavarusteita ja uusien varusteiden hankinta on aloitettu. Puutetta varusteista ei hallituksen mukaan ole tulossa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan myös hengityskoneiden lisääminen on työn alla ja pohdinnassa on esimerkiksi ruotsalaisen yrityksen lisäämisen käyttö tai Kiinassa toimivan suomalaisyrityksen osaamisen hyödyntäminen.

– Hengityskoneiden osalta on selvitys käynnissä, Lintilä puhui.

Kokoomus painotti taloutta

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kysyi hallituksen koronastrategian perään.

– Pitää tehdä toimia myös työpaikkojen turvaamiseksi ja yritysten pystyssä pitämiseksi. Tarvitaan näkymä, kuinka kauan kotona on oltava, koska ravintolan saa auki. Mikä on se skenaario, johon hallitus perustaa toimenpiteensä. Miten ollaan auttamassa? Mikä on strategia, Orpo penäsi.

Pääminsiteri Marin painotti, että hallitus keskittyy nyt akuutin kriisitilanteen hoitamiseen ja muistutti yritysten tukemisesta lisätalousarvion avulla.

– Strategia on hoitaa akuutti kriisi ja varmistaa että Suomi on hyvinvointivaltio myös tulevaisuudessa. Haluamme varmistaa, että Suomi on hyvinvointivaltio jatkossakin ja työpaikat ja yritykset säilyvät. Hallitus keskittyy tämän kriisin hoitamiseen. Historia näyttää, onnistuimmeko, Marin puhui.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) vihjasi, että ensi viikolla eduskunnassa keskustellaan verojen maksun lykkäämisestä yritysten osalta.

Kansalaisten kannettava vastuuta

Kokoomuksen Marko Kilpi kysyi, miksei Uudenmaan eristyksessä vaadita tarkempia perusteluja maakuntarajan ylittämiselle.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) painotti sitä, että rajoituksen noudattaminen on paljon myös kansalaisten vastuulla.

– Keskiössä on se, että ihmisten on noudatettava ohjeita. Nytkään poliisi ei valvo kaikkien autoilijoiden nopeusrajoituksia teillä, Ohisalo totesi.

Muita aiheita kyselytunnilla oli muun muassa työvoimapula maataloudessa, kun ulkomaisia kausityöntekijöitä ei tule maahan. Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan katsotaan, miten työvoimaa voisi siirtyä myös huoltovarmuudelle tärkeisiin maatalouden töihin.

Hallitus korosti moneen kertaan, että kovia rajoitustoimia tehdään, jotta sosiaaliset kontaktit vähenevät ja koronatartunnat tämän myötä.