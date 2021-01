Hallitus kokee koronatilanteessa olevan samankaltaisia uhkia kuin viime keväänä – virusmuunnokset pakottavat matkustusrajoitusten kiristämiseen

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että Euroopan unionissa ollaan hyvin huolestuneita virusmuunnoksista.

– Muuntovirukset huolettavat eri puolilla Eurooppaa. Tilanne on vakavampi kuin joulukuussa ja tilanne on verrattavissa viime kevään keskusteluun ennen kuin kriisi kunnolla iski, Marin pohti.

Hallitus päättää tänään todennäköisesti matkustusrajoitusten tiukentamisesta siten, että kaikki maahantulijat voidaan testata. Nykyisin varsinkin osa riskimaista tulevista ei mene koronatestiin mahdollisen karanteenin ja siitä aiheutuvien ansiomenetysten takia.

– Meillä on monesta maasta tullut ihmisiä, jotka ovat saaneet tartunnan. Eilen muunnoksia koskevia tapauksia oli 86. Oletan, että uusia löydöksiä on tullut tänään. Tilanne on vakava. Ohjaamme kaikki maahantulijat koronatestiin. Sitä yritämme tänään saada aikaan, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi.

– Tunnelma on muuttunut alkuvuonna. Rajat on meidän mielestä se kohta, josta tiukennukset kannattaa aloittaa. Rajakeskusteluun keskusta on valmis. Nyt on uusi muuntovirus riesana. Taudin valuminen Suomeen on estettävä, sanoi puolestaan keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Suomen kannalta vaikeimmat paikat ovat Helsinki-Vantaan lentoasema, laivaliikenteen satamat sekä raja Tornion ja Haaparannan välissä. Näissä paikoissa rajaliikenne on vilkkainta.

Suomi keskustelee esimerkiksi Viron kanssa siitä, miten laivaliikenteen matkustajia voitaisiin yhdessä testata.

Esillä on ollut muun muassa se, että Suomi rajoittaisi rajat ylittävää työmatkaliikennettä. Vielä päivällä ministerit eivät tarkentaneet, miten esimerkiksi välttämätön työmatkaliikenne määriteltäisiin.

– Tänään käydään keskustelua. Täytyy kaikilla rajanylityspaikoilla saada matkustajamäärä laskemaan matalaksi, jotta testaaminen on mahdollista. Rajapaikoja on paljon. Käymme läpi tehokkaimmat keinot. Muuntovirukset on iso uhka terveydelle. Nyt ei kannata lähteä minnekään muualle, jos ei ole pakko, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi.

Lasten asema huolena

Saarikko kertoi olevansa huolissaan lisäksi siitä, että lasten ja nuorten terveyspalveluista on jouduttu ottamaan työvoimaa koronan hoitoon.

– Olen saanut liian paljon yhteydenottoja siitä, että lasten palveluista on viety henkilökuntaa koronan hoitoon, hän totesi.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas.) kertoi, ettei toistaiseksi ole tarvetta siirtyä laajemmin etäopetukseen, vaikka tautitilanne voi pahentua.

– Tähän asti altistumisia on ollut kouluissa, mutta jatkotartuntoja on niissä todettu vähän. Tärkeämpää on sulkea suuremmat tartuntalähteet. Koulujen sulkeminen ei auta. Täytyy toki myöhemmin katsoa tutkimustiedon valossa, onko syytä muuttaa linjaa, Saramo puhui.

Työterveys mukaan rokotuksiin

Pääministeri Marin kertoi, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan sitä, että koronarokotuksia voivat jakaa myös työterveyshuolto, yksityiset terveysalan yritykset ja opiskelijaterveydenhuolto.

Tätä ovat penänneet erityisesti työterveyshuollonn osalta muun muassa palkansaaja- ja työnantajajärjestöt sekä hallituksen sisällä muun muassa keskustan puheenjohtaja Saarikko.

– Tätä asiaa valmistellaan STM:ssä ja asia on edistymässä. Hallituksen tahto on selvä, että kaikki resurssit käytetään täysimääräisesti, kun rokottamista voidaan laajentaa, Marin kertoi.