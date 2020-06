Yökerhotkin alkavat avautua – alan toiveissa paluu normaaliin heinäkuussa

– Se on iso askel oikeaan suuntaan. Me saamme sen myötä työllistettyä parisataa ihmistä lisää. Erityisesti anniskelun pidentäminen tarkoittaa meille lisää kannattavaa myyntiaikaa ilman merkittäviä lisäkustannuksia, Vikström sanoi.

Yökerhoissa ei silti päästä vielä aivan normaaliajan tunnelmiin, sillä ravintolat on määrätty sulkemaan viimeistään kello 02 ja lopettamaan tarjoilu tuntia aiemmin. Yökerhoissa juhlinta niihin aikoihin on tavallisesti vauhdikkaimmillaan, joten valomerkki tulee siihen nähden kovin aikaisin.

– Kyllä se näin on, yökerhoille asettaa isoja haasteita saada toiminta järkeväksi. Mutta lähden siitä, että tämä on kahden viikon koeaika joiden aikana me todistetaan, että tämä homma toimii.