Hallitus kiristää sähkönsiirron hinnankorotusten sääntöjä – muutos ei silti vähennä rahanmenoa pidemmän päälle

Vuosikorotuksen uutta enimmäistasoa ei vielä ole päätetty. Ainoastaan sen merkittävä säätäminen alaspäin toisi muutoksen nykytilaan. Energiaviraston johtava asiantuntija Tiina Karppinen kertoo, että vain yksittäiset yhtiöt ovat tehneet yli kymmenen prosentin vuosikorotuksia viime vuosina. Suomessa on 77 verkkoyhtiötä.

– Tarkoituksena on, että ne osaltaan hillitsevät painetta siirtohintojen korotuksiin, Kulmuni kommentoi STT:lle.

Säänkestävyys vaatii investointeja

Yksi suuria investointeja tehnyt yhtiö on Savon Voima Verkko. Sen toimitusjohtaja Matti Ryhänen katsoo, että vaatimuksista täytyy tinkiä, jos siirtohintojen nousu halutaan kuriin. Se on poliittisen päätöksenteon asia.

– Pitäisi katsoa, mitkä kohteet ovat sähkönkäytön kannalta kriittisiä. Meidän alueellamme on tuhansia kesämökkejä, ja periaatteessa joudumme niihinkin rakentamaan toimitusvarman verkon, Ryhänen sanoo.

– Haluamme tietysti, että on säävarmat verkot eikä tule sellaisia katkoksia kuin viime vuosina. Samalla kuitenkin haluamme, ettei korotuspaine sähkönsiirtohintoihin ole tämän kaltainen kuin nyt on nähty, Kulmuni sanoo.

Kulmuni on itse pitänyt esillä aggregaattien käytön edistämistä häiriötilanteissa. Ryhäsen mielestä työläästi huollettavista aggregaateista ei ole ratkaisuksi laajassa mittakaavassa.

Yhtiöiden toiveissa sähköveron porrastus



Siirtohinnan osuus sähkölaskusta on ollut noin kolmannes. Osa yhtiöistä on jo korottanut siirtohintojaan kymmenillä prosenteilla. Korotukset todennäköisesti jatkuvat siihen saakka, kunnes toimitusvarmuus on saavutettu, professori Partanen arvioi.