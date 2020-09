Hallitus päätti uudesta, alueellisesta koronasuunnitelmasta: "Epidemia voi kiihtyä – uhka on jo selkeästi olemassa"

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan koronatoimenpiteiden on jatkossa oltava ensisijaisesti alueellisia.

– Idea todella on se, että valtakunnallisista periaatteista askelletaan ensisijaisesti alueelliseen toimeenpanoon, Voipio-Pulkki sanoi tiedotustilaisuudessa.

Epidemialla kolme eri vaihetta

Uudessa toimintasuunnitelmassa on määriteltynä epidemian kolme erillistä tasoa: perus-, kiihtymis- ja leviämisvaihe.

"Virus yllättää meidät melkein joka viikko"

Voipio-Pulkki ei arvioinut, mikä skenaarioista on todennäköisin.

Kiuru: "Tilanne voi muuttua nopeasti"

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan Suomi on yhä "epidemian perustasolla".

– On kuitenkin todettava, että tartuntojen määrä on jo kääntynyt nousuun. Rajoitustoimien purkamisen jälkeen meillä on sekä tartuntoja, jotka tulevat maan rajojen yli, mutta myös jo kotoperäisiä tartuntoja, jotka leviävät, Kiuru sanoi lehdistötilaisuudessa.