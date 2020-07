Hallitus päättää tänään matkustusrajoitusten tulevaisuudesta – ulkoministeri Haavisto: "Ollaan kuuluttu ilman muuta Euroopan tiukkisten joukkoon"

Hallitus aikoo luopua sisärajavalvonnasta niiden maiden osalta, joissa koronatilanne on hyvä.

Kriteerinä on, että kahden viikon aikajänteellä tautitapauksia on saanut olla alle kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden.

Jo aiemmin matkustamisrajoitukset on purettu Baltian maiden, Tanskan, Islannin ja Norjan osalta.

Kriteeri, johon Suomi perustaa rajoitusten purkamisen, on eurooppalaisittain verraten tiukka.

– Ollaan kuuluttu ilman muuta Euroopan tiukkisten joukkoon näissä rajoituksissa, mutta on ajateltu, että se on tärkeää omien kansalaistemme suojaamisen kannalta. Siinä on melko hyvin onnistuttu.