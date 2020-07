Ministeri Ohisalo jalkapantakiistasta: tänään ei asiaa linjata – "Hallitus tulee yhdessä etsimään parhaat keinot siihen, että ylipäätään tiedetään, keitä maassa on"

Kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden valvontaan on kaavailtu jalkapantoja.

Esimerkiksi useat keskustan kansanedustajat tulkitsivat Ohisalon ulostulon irtiotoksi hallitusohjelmasta, jossa on kirjaus kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden teknisestä valvonnasta.

Hallitus ei linjaa tänään jalkapanta-asiaa

– Tämä asiahan on hallitusohjelmakirjaus, ja siitä on jo selvitys valmistunut. Selvitys valmistui juuri ennen korona-aikaa, ja erityisavustajat silloin ehtivät jo käydä yhteisen keskustelun. Ministeriryhmä tulee tästä käymään yhteisen keskustelun, ja hallitus linjaa sen pohjalta myöhemmin, ei nyt, Ohisalo sanoi.

– Hallitusohjelmassahan ei puhuta jalkapannoista. Hallitus tulee yhdessä etsimään ne keinot, mitkä ovat parhaat siihen, että ylipäätään tiedetään, keitä maassa on, Ohisalo vastasi.

– Tämä liittyy totta kai paperittomuuden torjumiseen ja palautussopimuksiin, joista on myös kirjaus hallitusohjelmassa. Laittoman maahantulon torjuntaohjelma on päivityksessä. Meillä on monta kirjausta, jotka kaikki yhdessä käydään läpi.