Marin tehnyt kompromissiesityksen työllisyys- ja talouskokonaisuudesta: "Uskottava esitys"

Marin sanoo toivovansa, että neuvotteluissa päästään eteenpäin ja ratkaisuhalukkuutta löytyy.

Marin luonnehtii komromissiesitystä MTV Uutisille uskottavaksi esitykseksi.

– On huomioitava, että työllisyyden hoidon ministerityöryhmä on jo pitkään tehnyt työtä työllisyysasioiden parissa, eli kyllä meillä on uskottava, iso kokonaisuus siellä sisällä ja sen lisäksi haemme tietenkin tätä kehystasoa yhdessä. Eli isoja kysymyksiä meillä on pöydällä ja toivon, etä näissä päästään eteenpäin.

Marinin mukaan esitys vahvistaisi julkista taloutta ja ihmisten tilannetta kokonasuudessaan.

– Me haemme sellaista kokonaisuutta, joka on kestävä niin sosiaalisesti kuin myös talouden näkökulmasta. Tuosta kokonaisuudesta ei enää kovinkaan paljon lisämenoja aiheudu siihen nähden, miten aikaisemmin olemme varautuneet näihin toimiin, eli kyllä se on myös menojen puolesta hyvin kestävällä tolalla, Marin kommentoi.

Neuvotteluiden talous- ja työllisyyspäätöksistä kerrotaan jumittuneen pahasti kehysriihen ensimmäisenä päivänä tänään. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen kommentoi asiaa aiemmin tänään MTV Uutisille. Kommentti on hieman ristiriidassa sen kanssa, että nyt on annettu kompromissiesitys. Marinin mukaan Vanhanen ei ollut hallitusviisikon tapaamisessa:

– Lienee ihan kyse siitä, että tämä on esitys, joka on annettu hallituspuolueiden puheenjohtajille ja valtiovarainministeri on jo ennen sitä ennättänyt poistua.