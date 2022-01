SDP valitsi ministeri Kiurun sijaiseksi Aki Lindénin: "Olin heti valmis tehtävään"

– Minulla on käsitys, että rajoituksia voidaan jossain määrin purkaa.

Turkulainen Lindén on entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja. Koulutukseltaan Lindén on lääketieteen lisensiaatti ja valtiotieteiden maisteri. Hän on syntynyt vuonna 1952.