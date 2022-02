Ministerin saappaisiin astunut Aki Lindén säätäisi rajoituksia asteikon avulla: "Jos on 650 potilasta, niin meillä olisi tietyt rajoitukset..."

Rajoituksia olisi tuoreen ministerin mielestä purettava asteittain.

– Olen hallituksen linjoilla. Totta kai tuen rajoitusten purkamista. Se on itsestään selvää. Haluan samalla ylläpitää keskustelua, mikä on sairaalalaitoksen kantokyky. Viimeinen tieto on, että 656 koronapotilasta on sairaalahoidossa ja 38 tehohoidossa, Lindén pohti tiedotustilaisuudessa.

– Tehohoito-potilaiden määrä on vähemmän kuin aiemmin. Teholla on ollut aiemmin yli 50 koronapotilasta. Yli 650 koronapotilasta sairaaloissa on kuitenkin pandemia-ajan korkeinta tasoa. Täytyy tarkasti seurata tilannetta ja rajoituksia purkaa asteittain, hän jatkoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri on kiinnostunut mallista, jonka mukaan sairaalahoidon tarve määrittelisi tarvittavat rajoitukset.

– Asteikko kiinnostaa minua. Esimerkiksi jos on 650 potilasta, niin meillä olisi tietyt rajoitukset. Ja 300:lla sairaalapotilaalla olisi tietyt rajoitukset, ja jos on sata potilasta, rajoituksia ei tarvittaisi lainkaan, Lindén pohti.

Koronapassista Lindén haluaa kuulla usean eri alan asiantuntijan mielipiteen. Passi on edelleen voimassa olevan lainsäädännön mukaan käytettävissä, vaikka sillä ei voi enää rajoituksia välttää.

Esimerkiksi THL ei ole nähnyt koronapassin olevan enää hyödyksi.

– Koronapassi pitää käydä läpi asiantuntijoiden kanssa läpi. Niin terveysalan kuin esimerkiksi elinkeinoelämän asiantuntijoiden kanssa. Tilanne on selvitettävä myös EU:n linjan kanssa. Kesä on edessä, moni haluaa matkustaa ja siihen tarvitaan EU:n koronapassia. En ennakoi jyrkkää näkemystä tässä vaiheessa, Lindén mietti.

THL:n sekä sosiaali- ja terveysminsiteriön välejä Lindén pitää toimivina, vaikka osapuolet ovat olleet viime aikoina rajoituksista eri linjoilla.

– Välit eivät ole tulehtuneet. THL on asiantuntijavirasto. STM joutuu ottamaan sairaalajärjestelmän näkemyksessään huomioon. Monet asiantuntijat antavat haastatteluja ja erilaisia mielipiteitä. Vuorovaikutus on hyvä ja pyrin sitä parantamaan, Lindén puhui.

Kannattaa omalääkäri-järjestelmää

Koronataistelun ulkopuolella Lindén pitää yhtenä tärkeimpänä hankkeena perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamista. Lakimuutos tätä varten on vireillä.

Lakimuutoksen tarkoituksena on se, että perusterveydenhuollon kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika laskettuna hoidon tarpeen arviosta lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

– Perusterveydenhuollon asemaa vahvistetaan, Lindén sanoo.

Lindén kannattaa lämpimästi omalääkäri-järjestelmää, jossa sama lääkäri-hoitaja -työpari säilyy mahdollisuuksien mukaan potilaalla pitkään.

– Mietin, miten voin ministerinä tätä perhelääkäri-mallia edistää ja paneudun siihen ensi viikolla, uusi ministeri sanoo.

Pitkä kokemus terveydenhoidosta

Turkulainen Lindén on entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja. Koulutukseltaan Lindén on lääketieteen lisensiaatti ja valtiotieteiden maisteri. Hän on syntynyt vuonna 1952. Lindén valittiin eduskuntaan viime vaaliessa 2019.

Perhe- ja peruspalveluministerin sijainen tarvitaan näillä näkymiin syksyyn saakka. Krista Kiuru on kertonut, että hänen tarkoituksensa on palata vanhempainvapaalta syyskuun tienoilla.

Kiuru on ollut näkyvässä roolissa hallituksen koronapäätöksissä ja hän on yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ollut tiukan rajoituslinjan kannalla.

Myös Kiurun sijainen joutunee tekemisiin päätöksiin koronapäätösten kanssa ainakin jonkin verran, vaikka pandemia toiveiden mukaisesti laantuisi.