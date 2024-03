Hallituksen luontopolitiikka kuumentaa tunteita – näin väittelivät kokoomuksen Fagerström ja SDP:n Heinäluoma

Niin Kokoomuksen Noora Fagerström kuin SDP:n Eveliina Heinäluoma istuvat ympäristövaliokunnassa.

Huomenta Suomessa vierailleiden kansanedustajien erilaiset kannat ennallistamisasetukseen tulivat tänään selkeästi esiin.



– Hallitus haluaa tukea monimuotoisuutta, ja Suomi on yrittänyt neuvotella sinne parempia ehtoja. Osa on mennyt läpi, mutta silti edelleen katsotaan, että se on kohtuuttoman kallis Suomelle. Tässä ajatellaan suomalaisia veronmaksajia, Fagerström toteaa.



Hallituksen luontopolitiikka hermostuttaa oppositiota. Eveliina Heinäluoma muistuttaa, että ilmastonmuutos on tosiasia.



– Etelä-Euroopassakin on mitattu viime kesien aikana jopa 50 asteen lämpötiloja. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on todella kiire ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen vastaisten toimien puolella.



– Tämän takia ajattelen, että Suomen olisi ollut hyvä tehdä kaikkensa sen eteen, että koko Euroopan tasolla tehdään näitä toimia.



Fagerstöm on samoilla linjoilla toimien suhteen.



– Olen täysin samaa mieltä. Suomi oikeasti haluaa pysäyttää luontokadon. Jos ajatellaan ilmastokriisiä, niin monimuotoisuutta täytyy lisätä.