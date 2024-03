Kymmeniätuhansia kilometrejä: Suomen rantaviiva on vähintään maailman kymmenenneksi pisin

Ympäristöministeriön julkaisemasta Suomen rannikkostrategia 2006 -selvityksestä käy ilmi, että Suomella on kymmenenneksi eniten meren rantaviivaa maailman maista. Selvityksessä väitettä ei ole kuitenkaan lähteytetty selkeästi.

Suomi on vertailussa sijalla 10, mutta sivuston esittämä luku rantaviivan pituudesta on eri kuin mikä Suomen Ympäristöministeriön raportissa mainitaan. Jos luku olisi 46 200, Suomi sijoittuisi yhdysvaltalaissivuston listauksessa sijalle 8.

Ero voi johtua siitä, että Wisevoter-sivuston käyttämä, World Resource Institute -järjestön data on kerätty ennen Suomen Ympäristöministeriön vuoden 2006 selvitystä.

Joka tapauksessa maailman ylivoimaisesti pisin rantaviiva on Kanadalla (265 523 kilometriä). Maan rantaviiva on noin kaksinkertainen toisena olevaan Yhdysvaltoihin (133 312 kilometriä) verrattuna.

Mikä on rantaviivaa?

Puhutaanko merenrannasta vai lasketaanko mukaan myös järvet? Lasketaanko merialueiden saarten ympärykset mukaan? Entä jos saaressa on järvi, lasketaanko sen ympärys? Entä mantereen joet? Miten kapean joen molemmat rannat lasketaan mukaan rantaviivaan?

Toinen ongelma on se, että niin sanottu rantaviivaparadoksi vaikeuttaa eri maiden mittaustulosten vertaamista toisiinsa. Kun puikkelehtivia ja pieniä poukamia täynnä olevia rantaviivoja mitataan, lopullinen tulos voi vaihdella loputtoman paljon, koska mitattu pituus riippuu siitä, miten tarkasti kaikki mutkat mitataan.

Tarkkoja lukuja

Vuonna 2002 Suomessa huomattiin, että maamme rantaviiva on 40 000 kilometriä pitempi kuin aiemmin oli luultu.

Merialueiden rantaviivasta on esitetty jo pitkään samansuuntaisia arvioita, mutta järvistä ja lammista saadut tiedot ovat selvästi tarkentuneet.

Suomessa rantaviivaa on kaiken kaikkiaan laskelmien mukaan 314 604 kilometriä, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Ympäristökeskus laskee, että merenrantaa on 46 200 kilometriä. Mannerrantaa siitä on 6300 kilometriä ja meren saarten rantaviivaa yli 39 000 kilometriä. Suomen rantaviivasta noin 85 prosenttia on siis saaria.