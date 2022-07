Osaavatko suomalaiset elvyttää? Kouluttaja kertoo, missä olisi petrattavaa: "Hirveän hankala tappaa toiseen kertaan"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Martikaisen mielestä suomalaisten elvytys- ja hengenpelastustaidot ovat yleisesti ottaen kohtalaisella tasolla. Suositeltu tapa elvyttää on nykypäivänä jopa kohtalaisen helppoa.

– Se mitä me haluamme ihmiseltä on, että osataan painella: osataan löytää rintakehältä keskikohta, tunnistaa elottumuus ja osataan lähteä hyvään ja tehokkaaseen paineluelvytykseen, Martikainen selittää.

Puhallus-paineluelvytys on suositusten mukainen, mutta myös pelkkä paineluelvytys riittää.

Haasteena suorituspaineet

– Meidän kulttuurimme on vähän sellainen, että jos en osaa tehdä jotakin täydellisesti, niin sitten en tee ollenkaan, etten vain tekisi virhettä, Martikainen pohtii.

– Eloton ihminen on kuollut, häntä on hirveän hankala tappaa toiseen kertaan. Et voi elvyyttää ihmistä väärin, Martikainen jatkaa.