Korvaako vakuutus kolaripaikalla auttavan jauhesammuttimen tai ensiapulaukun?

Vastaus: Vakuutusmaailma on itselleni hieman vieraampi, joten jouduin tekemään selvitystyötä ennen vastauksen kirjoittamista. Lähestyin näillä lukijan esittämillä kysymyksillä ensin vakuutusyhtiötä, jonka asiakas itse olen. Sain sieltä lyhyen ja ytimekkään vastauksen: "Emme voi antaa hypoteettisiin vahinkotilanteisiin korvauspäätöksiä."

Kaikkea ei korvata – jotain saatetaan korvata

"Jos joku on liikenneonnettomuuden seurauksena joutunut sellaiseen tilaan, että hänelle on välttämätöntä heti antaa ensiapua tai kuljettaa hänet saamaan hoitoa, liikennevahingosta vastuussa oleva vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan vahinkoa kärsinyttä auttaneelle henkilölle auttamisesta aiheutuneen välittömän henkilö- ja esinevahingon. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet pelastustointa ammattimaisesti hoitavalle henkilölle tai tähän toimintaan liittyvälle omaisuudelle, ei kuitenkaan korvata."