Haavisto Ylellä: Vankileiri Al-Holin tilanne kärjistyi Turkin hyökättyä – suomalaisten tilanne mutkikas: "Meillä ei voimaa saada ihmisiä alueelta pois"

Avustusjärjestöt eivät uskaltautuneet leirille

– Siellä oli useampi avustusjärjestö jotka sanoivat, että he eivät enää pääse leirille tai uskalla mennä sinne. Nyt tilanne on hieman parantunut. Olemme erittäin tarkkaan seuranneet sitä, saavatko ihmiset lääkkeitä, ruokaa ja juomavettä. Kansainvälisellä yhteisöllä on valmius nopeuttaa toimia, jos ihmiset näyttävät jäävän tyhjän päälle, Haavisto sanoi.