Häädöt lisääntyneet uhkaavasti – hintalappu jopa useita tuhansia euroja

Ulosottolaitoksen tilastojen mukaan häätöjen määrä on kasvanut viime vuodesta jopa 15 prosenttia. Viime vuoden elokuussa häätöjä oli 3 100 ja tänä vuonna niitä on ollut tähän mennessä 3 600.

Häätöjen taustalla Kaurian mukaan on useimmiten vuokravelat, meluhäiriöt asunnoissa tai asuntojen huono hoito tai järjestyshäiriöt asunnon ympäristössä.

Häädön hinta jopa tuhansia euroja

Pelkona kodittomuuden lisääntyminen

Pitkiksi venyvät häätöprosessit nostavat häädön hintaa ja jumiuttavat myös vuokramarkkinoita. Syynä pitkään kestoon on Kaurian mukaan käräjäoikeuden pitkät käsittelyajat, mutta myös vaikeus tavoittaa häädettäviä.

– Koko tämän ajan vuokravelkaa kerääntyy vuokralaiselle ja, kun häätöprosessi on kesken, asuntoon ei kukaan muu voi muuttaa, Kauria avaa.

Suomi on ollut asunnottomuuden torjunnassa edelläkävijä, mutta Rasilaisen mukaan on pelko, että asunnottomuus lähteen nousuun.

– Ihmisten vaikeudet saada seuraavaa asuntoa lisääntyy ja siksi ennaltaehkäisy on tärkeää. Esimerkiksi Oulussa tilanne on parempi, koska asumisneuvontaa on siellä saatavilla enemmän, kertoo Rasilainen.