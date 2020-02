Guardian: Sars-paljastuksen aikanaan tehnyt iäkäs kiinalaislääkäri ollut kotiarestissa viime vuodesta – "Hän ei voi hyvin"

Guardian on haastatellut Yanyongin ystäviä ja läheisiä. Heidän mukaansa lääkäri oli sairaalassa hoidettavana keuhkokuumeen vuoksi viime keväänä, ja sen jälkeen kotiinsa suljetun 88-vuotiaan entisen kirurgin liikkumista ja yhteyksiä ulkomaailmaan on rajoitettu.

Vaati puoluetta tilille Tiananmenin tapahtumista

Syynä kotiarestille on se, että Yanyong oli vaatinut kommunistista puoluetta arvioimaan uudelleen toimintaansa Tiananmenin tapahtumista. Kiina tukahdutti demokratiaa vaatineet mielenosoitukset verisesti Taivaallisen rauhan aukiolla kesällä 1989.

– Potilaan terveyden ja hengen suojeleminen on lääkärille kaikkein tärkeintä ja se edellyttää totuuden kertomista. Minulla on kokemusta monista poliittisista liikkeistä 50 vuoden aikana, ja tiedän hyvin, että valehteleminen on helppoa. Siksi jaksan vaatia, että valehtelu ei käy, hän sanoi puolestaan haastattelussa vuonna 2013.