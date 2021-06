Kamalista virheistään tunnettu Cyberpunk 2077 tekee paluun Playstationin pelikauppaan

Pelialan analyytikot uskovat kuitenkin, että Cyberpunk 2077 voi pelastaa maineensa kompuroinnin jälkeen. Vastaavia ongelmia on kohdattu ennenkin, kun pelejä on kiireellä rynnitty myyntiin puolivalmiina.

Esimerkiksi brittiläisen Hello Games -yhtiön No Man's Sky, joka julkaistiin vuonna 2016, sai osakseen murskaavan vastaanoton alkuvaiheessaan. Sitä kehuttiin etukäteen vallankumoukselliseksi peliksi, jossa pelaaja saattoi tutkia lähes rajatonta universumia, jossa oli mittaamaton määrä erilaisia planeettoja. Tulos oli massiivinen lässähdys. Peli oli täynnä virheitä ja planeetat liian samankaltaisia. Monet pelaajat vaativat rahojaan takaisin, mutta No Man's Sky on lukuisten korjausten ja ilmaisten lisäosien jälkeen saanut kriitikot puolelleen ja pelaajien suosion.