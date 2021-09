Göteborgin räjähdyksen kerrostalossa asui poliisipäällikkö ja rikollisjengejä vastaan todistanut henkilö

Varhain aamulla Göteborgissa sattunut räjähdys ja siitä seurannut tulipalo alkaa näyttämään tahallisesti aiheutetulta. Räjähdyksessä on loukkaantunut ainakin neljä ihmistä ja kymmeniä on viety sairaalahoitoon. Satoja ihmisiä on evakuoitu.