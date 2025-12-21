Julkkiskokki Gordon Ramsay on ihaillut muun muassa Lapin lumisia maisemia ja revontulia.

TV:stä tuttu huippukokki Gordon Ramsay on parhaillaan Suomessa.

Ramsay on julkaissut Instagram-tarinoissaan kuvan ja videon lumisesta Lapista. Instagramin tarinat ovat katsottavissa vuorokauden julkaisuhetkestä.

Ramsay on kuvannut videon Lapin lumisista maisemista. Videon taustalla soi yksi joululaulujen klassikoista, Whamin Last Christmas.

Toiseen tarinaan Ramsay on ottanut kuvan taivaan vihreäksi maalanneista revontulista.

Videosta tai kuvasta ei käy ilmi, missä Ramsay tarkalleen on.

Myös Ramsayn tytär Holly Ramsay kertoo olevansa Suomessa Lapissa.

Hän on lisännyt kuvan niin ikään lumisista maisemista Instagramiin.

Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.