Glen Kamara epäillyn rasismin kohteena: "Tämä on surullinen tapaus"

Ihmisoikeusliiton asiantuntija Samuel Bashmakovin mukaan rasismi on edelleen valitettavan yleinen ongelma urheilussa ja jalkapallossa. Sierraleonelaistaustainen Kamara, 26, on siitä yksi esimerkki, sillä Rangersin keskikenttäpelaaja joutui viime vuonna Slavia Prahan Ondrej Kudelan rasistisen solvauksen kohteeksi Eurooppa-liigan pudotuspeliottelussa.

– Tämä on totta kai surullinen tapaus, jos taustalla on rasistisia solvauksia tai muuta. Nyt on erityisen tärkeää, että Uefa ja Palloliitto ottavat asian vakavasti, ja on hyvä, että tapahtumista on aloitettu selvitys, Montenegro-ottelun katsonut Bashmakov kommentoi Kamaran tilannetta.