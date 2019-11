Gigafactory jäi Salolta saamatta, mutta mitäpä pienistä: Sähköautojen akkujen tuotanto käynnistyi vanhassa Nokian-tehtaassa

Salon akkutehdasprojekti on edennyt erittäin nopeasti, sillä matkapuhelinvalmistukseen käytettyjen tilojen muutostyö akkujen kokoonpanon tarpeisiin alkoi toukokuussa 2019.

Mittavissa muutostöissä on muun muassa vahvistettu tuotantotilan lattiaa, rakennettu logistiikalle uudet tilat ja rakennettu tuotantolinjat akkuvalmistusta varten.

– Salon akkutehdasprojekti on erinomainen esimerkki Valmet Automotiven kyvystä vastata asiakastarpeisiin nopeasti ja laadukkaasti. Se on myös osoitus vahvasta sitoutumisestamme strategiaan, jonka keskiössä on tulevaisuuden sähköinen liikenne, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.