Gettomasa muistelee syksyn Keskisuomalainen-kohua: "Jos olisin tiennyt, että se printataan lehteen, olisin ehkä käyttänyt vähän erilaista kieltä"

Räppäri Gettomasa , oikealta nimeltään Aleksi Lehikoinen, on tällä hetkellä yksi Suomen kuunnelluimmista rap-artisteista. 29-vuotias Gettomasa oli syksyllä 2022 myös osana laajalti suomalaismedioissa käsiteltyä kohua, kun Keskisuomalainen julkaisi räppärin haastattelun , jossa tämä oli suivaantunut toimittaja Jemo Kettuselle.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

Gettomasa kertoi turhautuneensa tilanteeseen muun muassa sen takia, että olisi toivonut ainakin Jyväskylässä, joka on hänen kotikaupunkinsa, tiedostettavan, mitä hän on saavuttanut. Gettomasan viides albumi Vastustamaton julkaistiin loppuvuodesta 2022, ja se on muun muassa palkittu sittemmin useilla Emma-palkinnoilla.