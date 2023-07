Räppäri Etta joutui tekemään moninkertaisen työn ansaitakseen edustamansa genren arvostuksen: "Naisena joudut tekemään tosi paljon enemmän duunia"

Artistina tunnettu Etta on eittämättä yksi tämän hetken kuumimmista rap-nimistä Suomessa. Hän kiertää parhaillaan Suomen esiintymislavoja 29 keikkaa kattavalla kesäkiertueellaan, ja hänen elokuussa 2022 julkaistu toinen albuminsa Tykkäät kummiski kipusi Suomen virallisen albumilistan ykköseksi. Valtavaa suosiota ovat niittäneet myös Etan ensimmäinen albumi Tyttö sekä kaksi EP:tä.

Paikka suomiräpin kärkikahinoissa ei kuitenkaan ole tullut itsestään, vaan Etta on joutunut tekemään paljon töitä menestyksensä eteen. Sunnuntaiaamuna Huomenta Suomi -ohjelmassa vieraillut artisti kuvaili joutuneensa tekemään kolminkertaisen työn ansaitakseen edustamansa genren arvostuksen.

– Ei mitenkään! Ja kun koen, että se ei ole mikään rooli. Ehkä räpissä se vain on se ulosanti, hän sanoi.

– Miten ihanaa on, että kaikki, jotka ovat tavanneet minut kasvotusten ovat sanoneet, että sä olet niin ihana tyyppi! Totta kai lavalla on sellainen pikku twisti, mutta kyllä ihmiset haistavat sen, jos et ole oma itsesi ja vedät roolia, hän totesi.