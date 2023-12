Raptorin Jufo Peltomaa osti 90-luvulla käsittämättömän asian, josta muut saattoivat vain haaveilla: "Suomiräpin ensimmäinen flexaus"

Suomiräp täytti syksyllä pyöreitä ja saavutti kypsän 40-vuotiaan iän. Vaikka tänä päivänä Suomessa musiikkigenre on yksi suosituimmista, vahvan jalansijan valamiseen tehtiin vuosikausien ajan töitä.

Räppäri Paleface , oikealta nimeltään Karri Miettinen , on kuratoinut helsinkiläiseen musiikkimuseo Fameen näyttelyn JOU! — 40 vuotta suomiräppiä, jossa käydään läpileikkaus suomiräpin historiasta. MTV Uutiset pääsi kierrokselle näyttelyyn Palefacen ohjaamana, jossa käytiin läpi hänen omat nostonsa suomiräpin historian varrelta.

– Täällä on tämä keikkamyyntisopimus Suomen keikkamyynnin ja Ruisrockin välillä, joka on merkki ja esimerkki mielestäni siitä, kuinka isoihin mittasuhteisiin tämä kulttuuri on kasvanut, Paleface kertoo.