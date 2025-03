Geenitestipalvelu yrityssaneeraukseen – mitä tapahtuu asiakkaiden tiedoille?

Geenitestipalvelu 23andMe hakeutuu yrityssaneeraukseen. Omia tietojaan voi pyytää poistettavaksi.

Geenitestipalvelua uhkaa konkurssi, kertoo esimerkiksi tiedesivusto IFLScience. 23andMe-yhtiö on hakeutunut yrityssaneeraukseen, ja tavoitteena onkin myydä koko liiketoiminta.

Myös suomalaiset ovat innostuneet selvittämään sukujuuriaan DNA-testauspalveluilla, mutta mitä tiedoille tapahtuu, jos yritys esimerkiksi myydään?

Asiakas voi pyytää poistamaan tietonsa

23andMe on perustettu vuonna 2006. Maaliskuussa 2025 yritys ilmoitti, että sen toimitusjohtaja eroaa, minkä lisäksi yritys hakeutuu yrityssaneeraukseen.

Kaliforniassa asuville kuluttajille annettiin jo varoitus, jossa heitä kehotetaan pyytämään tiliensä ja geneettisten tietojensa poistamista.

– Muistutan kalifornialaisia siitä, että he voivat vedota oikeuksiinsa ja käskeämään 23andMe:tä poistamaan tietonsa ja tuhoamaan yrityksen hallussa olevat geneettiset näytteet, kalifornialainen oikeudellinen neuvonantaja Rob Bonta tiedotti.

Suomalaiskuluttajat voivat toimia samoin.

"Olemme sitoutuneet jatkamaan asiakkaiden tietojen suojaamista"

23andMe on ilmoittanut, ettei sen tapoihin säilyttää tai suojata asiakkaiden tietoja ole ainakaan juuri nyt tulossa muutoksia.

– Olemme sitoutuneet jatkamaan asiakkaiden tietojen suojaamista, ja olemme läpinäkyviä tietojen hoitamisesta jatkossa. Datan yksityisyys on tärkeä asia kaikissa potentiaalisissa liiketoimissa, yhtiön edustaja Mark Jensen kommentoi.

Ennen konkurssiuutista The New England Journal of Medicinessä julkaistun artikkelin mukaan geenitietoja on mahdollisesti jo käytetty esimerkiksi tutkimuksissa. Näitä tietoja ei voi poistaa.

– Toisin kuin terveystiedot, geenidata ei Yhdysvalloissa kuulu kattavan liittovaltiotasoisen sääntelyn piiriin. Yrityksen käytännöt mahdollistavat asiakastietojen siirron tai myynnin konkurssin yhteydessä, ja viranomaiset ovat kehottaneet käyttäjiä suojaamaan tietonsa ajoissa, kyberturvallisuusyhtiö Check Point Software kertoo tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan nyt onkin hyvä aika tarkistaa yksityisyysasetukset ja se, mihin on yhtiölle antanut luvan.

– Harkitse tilin ja tietojen poistamista, jos et halua tietojesi siirtyvän eteenpäin. Lataa oma kopio geneettisestä datastasi ennen poistamista.

Lähteet: IFLScience, State of California Department of Justice/Office of the Attorney General, The Harvard Gazette