Gazassa on ulkoministeriön mukaan alle kymmenen Suomen kansalaista – eivät päässe tänään turvaan Egyptiin

Tannerin mukaan alkuillasta näytti siltä, että Suomen kansalaisia ei olisi torstaina pääsemässä Gazasta Egyptiin. Tanner kertoi aiemmin torstaina, että Suomen ulkoministeriön pyrkimys on saada loputkin Suomen kansalaiset mahdollisimman pian pois Gazasta.



Tannerin mukaan suomalaisten pois saaminen Gazasta on vaikeaa. Liikkuminen Gazan sisällä on hankalaa, ja ulkoministeriön pitää saada sovittua paikallisten asiaan vaikuttavien viranomaisten kanssa se, että suomalaiset hyväksytään osaksi rajan ylittävää joukkoa.



– Tämä on haastavaa.



Israel on pommittanut Gazaa voimalla sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta. Lisäksi Israel on hyökännyt myös maajoukoillaan.