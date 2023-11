Suomalaisia ei todennäköisesti pääse tänäänkään Gazasta Egyptiin – joukossa yhä lapsia

Ulkoministeriön tietojen mukaan suomalaisia on Gazassa tällä hetkellä alle kymmenen. Heidän joukossaan on Tannerin mukaan lapsia.

"Tilanne on elänyt"

Tanner muistuttaa, että vaikka ulkoministeriö pyrkii vaikuttamaan siihen, että suomalaiset pääsisivät mahdollisimman pian pois Gazasta, on ministeriön vaikutusvalta asiassa rajallinen. Hänen mukaansa näyttää siltä, että Israelin ja Egyptin viranomaiset käsittelevät kansallisryhmiä tietyissä lohkoissa.

– Eli tänään ei välttämättä ole suomalaisryhmää listoilla, mutta huomenna voi olla. Jos olisimme tienneet heti kaikista Gazassa olevista suomalaisista, olisimme saattaneet saada heidät kaikki pois heti alkuun (keskiviikkona). Mutta tilanne on elänyt, ja meidän tietoomme on tullut pitkin matkaa uusia suomalaisia. Se on ehkä viivästyttänyt tätä.