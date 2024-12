Israel surmasi vuorokauden aikana 48 palestiinalaista ja haavoitti yli kahtasataa, Gazan terveysministeriö kertoo.

Kylmenevä sää ja rankkasateiden aiheuttamat tulvat uhkaavat pahentaa humanitaarista tilannetta Gazassa entisestään, Kansainvälinen pelastuskomitea -järjestö (IRC) varoittaa.

Lukuisat kodeistaan pakenemaan joutuneet perheet elävät Gazassa teltoissa ilman kunnollista suojaa, peittoja tai vaatteita pitämään kylmää loitolla. Lisäksi järjestön mukaan merkittävä osa teltoista sen toiminta-alueilla on tuhottu.

– Koska Gazaan ei juurikaan tule uusia rakennusmateriaaleja, perheet kamppailevat selviytyäkseen väliaikaisissa suojissa, jotka hädin tuskin suojaavat heitä kylmältä. Yli miljoona hengitystieinfektiotapausta on raportoitu lisääntyvien ripuli-, ihotauti- ja keltatautitapausten ohella, järjestön Palestiinalaisalueiden maajohtaja Bart Witteveen sanoo tiedotteessa.

Tautien leviämistä tulvien keskellä edistää se, että esimerkiksi jäte- ja jätevesihuolto on jouduttu lopettamaan, koska Israel on estänyt polttoainekuljetuksia Gazaan, järjestö kertoo.

– Kansainvälisen oikeuden mukaan Israelilla on miehittäjävaltiona laillinen velvollisuus helpottaa humanitaarisen avun pääsyä alueelle. IRC vaatii kiireellisesti polttoainetta, ruokaa, puhdasta vettä, sairaanhoitoa ja asianmukaista suojaa alueen perheille ennen kuin tilanne pahenee entisestään, Witteveen sanoo.

– Ilman välttämättömiä toimia miljoonien, erityisesti lasten, vanhusten ja raskaana olevien naisten, kärsimys jatkuu katastrofaalisissa olosuhteissa, Witteveen jatkaa.

Sääolosuhteet uhkaavat Gazassa valtavaa määrää ihmisiä. YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n mukaan 945 000 ihmistä on vaarassa altistua kylmyydelle ja sateille tänä talvena.

Iskuja piiritetyn sairaalan läheisyyteen

Israel on jatkanut iskujaan Gazan pohjoisosiin ja tappanut niissä kymmeniä siviilejä.

Lennokki-iskullaan Kamal Adwanin sairaalan läheisyyteen Israel surmasi 16-vuotiaan pyörätuolia käyttävän nuoren, Gazan terveysministeriö kertoo israelilaislehti Haaretzin mukaan.

Ministeriön mukaan myös useita sairaalan työntekijöitä haavoittui iskussa.

Beit Lahiassa sijaitseva sairaala on jo viikkojen ajan ollut ainoa Gazan pohjoisosien sairaaloista toiminnassa oleva. Sekin on toiminut vain osittain, koska muun muassa lääkkeistä ja lääkintätarvikkeista on huutava pula.

Israel iski myös Beit Lahiassa sijaitsevaan asuinrakennukseen ja tappoi iskulla al-Jazeeran mukaan ainakin 15 ihmistä.

Gazan terveysministeriön mukaan Israel surmasi iskuillaan vuorokauden aikana 48 palestiinalaista ja haavoitti yli kahtasataa, al-Jazeera kertoo.

Israelin toimintaa tutkiva YK:n erityiskomitea sanoi marraskuussa, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Myös ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Israel suorittaa Gazassa palestiinalaisten kansanmurhaa.