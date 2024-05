Gazalaisviranomaiset: Yli 30 siviiliä kuollut pakolaiskeskukseen kohdistuneissa iskuissa

Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 35 ihmistä Gazan eteläosassa Rafahin lähellä, sanoo Hamasin alainen Gazan terveysministeriö. Lisäksi kymmenien kerrotaan haavoittuneen. Ministeriön mukaan valtaosa iskujen uhreista on naisia ja lapsia.

Hoitopisteille mittavat määrät uhreja

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) mukaan yhdelle järjestön kenttäsairaaloista on tullut lukuisia uhreja, jotka ovat hakeneet hoitoa palovammoihin ja muihin vammoihin. Myös muut sairaalat ovat ottaneet ICRC:n mukaan vastaan suuren määrän potilaita.

Gazalaisministeriö: Israel surmannut noin 36 000

Israel aloitti maaoperaation Rafahissa aiemmin toukokuussa voimakkaasta kansainvälisestä vastustuksesta huolimatta. Israel on ottanut alueella haltuunsa myös avustusten kannalta erittäin tärkeän Rafahin rajanylityspaikan.

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) määräsi perjantaina Israelia pysäyttämään välittömästi hyökkäyksensä Rafahissa. Kaupungissa on edelleen satojatuhansia palestiinalaisia, jotka ovat paenneet taisteluita muualta Gazasta.

ICJ myös määräsi, että Rafahin rajanylityspaikka on pidettävä auki, jotta humanitaarista apua voidaan kuljettaa sen kautta esteettä.

Uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina, että osa Egyptistä Gazan alueelle pääsyä odottavista ruokatarvikkeista on alkanut mädäntyä, kun Rafahin rajanylityspaikka on ollut suljettuna avustustoimituksille jo kolmatta viikkoa.

Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin ja maahyökkäyksin jo yli seitsemän kuukauden ajan. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa lokakuun alun jälkeen noin 36 000 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia.