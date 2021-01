Galaksista löytyi uusi aurinkokunta, joka on lähes yhtä vanha kuin maailmankaikkeus – video näyttää yhden universumin vanhimmista kiviplaneetoista

Kiviplaneetta nimeltä TOI-561b on yksi tätä tähteä kiertävistä planeetoista.

– Tämä planeetta on yksi vanhimmista kiviplaneetoista, jonka olemme löytäneet. Sen olemassaolo osoittaa, että universumissa on muodostunut kiviplaneettoja lähes sen syntyhetkestä alkaen 14 miljardia vuotta sitten, sanoo tutkijatohtori Lauren Weiss.

Elämää sellaisena kuin me sen tunnemme tuskin tältä planeetalta löytyy, koska siellä lämpötila voi nousta jopa 2000 celsiusasteeseen.

Se ja kaksi muuta planeettaa kiertävät TOI 561 -tähteä, joka on nimetty NASA:n Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) -teleskoopin mukaan. TOI 561 on yhtä kuin TESS Object of Interest 561.