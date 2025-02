FT julkaisi ennusteen: Näin Yhdysvallat romahtaa

Ehkä amerikkalaiset saivat sellaiset poliitikot ja aktivistit, jotka he ansaitsivat. Ainakaan he eivät tehneet mitään todistaakseen, että he olisivat ansainneet parempaa, Nobel-voittaja kirjoittaa.

Yhdysvaltojen romahdus tulee olemaan äkillinen ja yllättävä.

Näin väittää arvostetun brittilehden Financial Timesin julkaisema ennuste Yhdysvaltojen tulevaisuudesta, joka on puettu vuonna 2050 kirjoitetun historian muotoon.

Ennusteen on laatinut talouden Nobel-palkinnon voittanut professori Daron Acemoglu Massachusetts Institute of Technologysta.

– Yksi asia on selvä. Tämä kaikki oli vältettävissä. Useissa kohdissa instituutioita olisi voitu vahvistaa, kompromisseja olisi voitu saavuttaa ja ääriajattelijat pitää aisoissa, Acemoglu kirjoittaa.

Talous romahtaa

Hälytyskellot alkavat soida, kun Yhdysvaltojen talouskasvu pysähtyy 2030-luvulla, Acemoglu kirjoittaa.

Osa syyttää presidentti Donald Trumpia, joka aloitti tulleillaan maailmanlaajuisen kauppasodan. Se kirittää inflaatiota ja vahingoittaa Yhdysvaltojen taloutta.

Joillekin syypää on hallituksen ja teknologian liittouma. Esimerkiksi Metan, Teslan ja Amazonin johtajat ovat näyttävästi asettuneet tukemaan Trumpin hallintoa.

Acemoglu uskoo, että tekoälyn ja kryptotalouden sääntely ajetaan alas, mikä osaltaan johtaa tilanteeseen, jossa muutamat megakorporaatiot hallitsevat koko alaa.

Tämä hidastaa teknologian kehitystä ja johtaa suuriin teknologiakuplan puhkeamiin.

Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta ja kansainvälisestä terveysjärjestö WHO:sta sekä tullien määrääminen liittolaisille johtavat siihen, että useat valtiot ottavat etäisyyttä Yhdysvaltoihin.

Joillekin syypää on presidentti Joe Biden, jonka presidenttikaudella inflaatio kiihtyi, valtionvelka kasvoi ja säännöstelystä tuli aiempaa politisoituneempaa, mikä rajoitti yritysten toimintamahdollisuuksia.

Trump on mullistamassa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaa.AFP / Lehtikuva

Biden aiheutti käännekohdan

Acemoglun mielestä pääsyy Yhdysvaltojen romahtamiseen ei ole sen Trump tai Biden, vaan Yhdysvaltojen instituutioiden heikkous.

Yhteiskunnan vakauden perusta on, että ihmiset luottavat instituutioihin, Acemoglu kirjoittaa.

Ne takaavat, että uusiin teknologioihin kannattaa sijoittaa, ja jos keksii jotain, siitä myös palkitaan.

Toimiva oikeusjärjestelmä takaa, ettei kukaan voi ilman merkittävää korvausta varastaa uutta keksintöä.

Yhdysvaltojen instituutioissa oli rakenteellisia vikoja jo ennen Bidenin ja Trumpin valtakausia. Tilannetta vaikeutti se, että presidentit tekivät ratkaisuja, jotka vetivät mattoa järjestelmän alta.

Acemoglu pitää käännekohtana Bidenin päätöstä armahtaa ennaltaehkäisevästi lähipiiriään ja liittolaisiaan.

– Vaikutelma oli selvä ja ruma. Bidenilla ja hänen leirillään oli vähän luottoa Yhdysvaltojen instituutioihin, Acemoglu toteaa.

– Todellisuudesta teki vaikutelmaa huonomman se, että vain Bidenia lähellä olevat Trumpin viholliset saivat armahduksen, hän jatkaa.

Joe Biden armahti presidenttikautensa lopussa lukuisia liittolaisiaan ja poikansa./All Over Press

"Kasvava huoli" sivuutettiin

Demokratia on professori Acemoglun mukaan menestynyt, koska se on tarjonnut suurta enemmistöä hyödyttävää talouskasvua, korkeatasoisia julkisia palveluja ja ihmisille tunteen vaikutusmahdollisuudesta.

– Noin vuodesta 1980 eteenpäin kaikki nämä kolme pilaria alkoivat heikentyä, Acemoglu kirjoittaa.

Yhdysvaltojen talous on kasvanut, mutta noin puolet väestöstä ei ole siitä juuri hyötynyt.

Monet myös tuntevat, ettei heillä ole enää ääntä yhteiskunnassa. Samalla luotto hallintoon, poliisiin ja oikeusjärjestelmään sulaa, Acemoglu kirjoittaa.

Sosiaalinen media tekee monista ongelmista suurempia kuin ne ovatkaan. Osittain kyse on kuitenkin myös todellisista ongelmista.

– Esimerkiksi demokraatit tai republikaanit eivät pitkään aikaan käsitelleet äänestäjien kasvavaa huolta laittomasta maahanmuutosta, Acemoglu katsoo.

Kun näin ei tehty, syntyi ääriajattelulle tilaa.

Trump oli ensin oire

Yhdysvallat on äärimmäisen kahtiajakautunut. Se on muiden ongelmien ohella tehnyt enemmistön miellyttämisestä hyvin vaikeaa.

Demokratialle keskeisestä kompromissista on tullut yhä vaikeammin saavutettava lopputulos.

Samalla kun usko demokratian ympärille rakennettuun hallintoon ja sitä edustaneisiin instituutioihin laskee, aletaan vaihtoehtoisia hallintomalleja pitää mahdollisina.

Trump oli vielä vuonna 2016 lähinnä oire ongelmista, Acemoglu arvioi.

Ihmiset äänestävät herkemmin järjestelmän ulkopuolista henkilöä, jos vallitsevaan tilanteeseen ei olla tyytyväisiä ja koetaan, että järjestelmää täytyy ravistella, Acemoglu sanoo.

Perustavanlaatuinen ongelma oli, etteivät Trumpia vastustaneet poliitikot ja yritysjohtajat koskaan nähneet häntä oireena.

Kun Trump pääsi valtaan, tuli hänestä nopeasti oireen sijaan syy tapahtumille.

"Poliitikot ja aktivistit epäonnistuivat"

Vuoden 2020 presidentinvaalit voitti kuitenkin Biden, mikä katkaisi Trumpin valtakauden.

Acemoglun mukaan iso osa Bidenin uudistuksista tuntui yhdysvaltalaisista ylhäältä sanellulta yritykseltä luoda tietynlainen yhteiskunta, mikä osaltaan johti Trumpin paluuseen.

Tulevaisuudessa Yhdysvallat kokee Acemoglun mukaan "sarjan katastrofaalisia hallinnon epäonnistumisia". Yhdysvallat ei tule kunnialla selviämään hätätiloista, kuten uusista pandemioista.

Teknologiateollisuuden romahdus vuonna 2029 tulee alleviivaamaan miten heikkoon happeen Yhdysvaltojen instituutiot ovat ajautuneet.

Yhdysvaltojen talouskasvulle keskeiset asiantuntijat ja tutkijat alkavat muuttaa Kanadaan ja Euroopan unioniin. Jotkut lähtevät jopa Kiinaan, Acemoglu arvioi.

Tuolloin myönnetään, että instituutioita täytyy jälleen vahvistaa. Bidenin ja Trumpin hallintojen aiheuttamia vahinkojen korjaaminen on kuitenkin vaikeaa, Acemoglu katsoo.

– Yhdysvaltalaiset poliitikot ja aktivistit epäonnistuivat. Ehkä amerikkalaiset saivat sellaiset poliitikot ja aktivistit, jotka he ansaitsivat. Ainakaan he eivät tehneet mitään todistaakseen, että he olisivat ansainneet parempaa, Acemoglu toteaa.