Historioitsija: Trump on yksi Yhdysvaltain historian huonoimmista presidenteistä – tässä syyt

Yksi presidenttien rankkaamiseen osallistuneista historioitsijoista on Arizonan valtionyliopiston historian professori Brooks D. Simpson. Hän uskoo, että presidentin paikalta keskiviikkona väistyvä Donald Trump sijoittuu tulevissa kyselyissä varmuudella häntäpäähän.

– Historia ei kohtele Donald Trumpia hyvin. Hän saa vähän vastahakoista tunnustusta joistain asioista, mutta ne täytyy ottaa asiayhteydessä. Osakemarkkinat ovat ehkä kohonneet ennätyslukemiin, mutta on kyseenalaista, ovatko osakemarkkinat riittävä barometri kuvaamaan taloudellisen kehityksen kokonaiskuvaa, Simpson sanoo STT:lle.

– Ihmiset ovat kriittisiä häntä kohtaan sen takia, miten hän on käyttäytynyt presidenttinä. Hänen toimintansa on vahvistanut kuvaa miehestä, joka ei ole vain epäpätevä, vaan myös epätasapainoinen.

“Lämpimiä ja miellyttäviä”

Siksi etenkin republikaanipresidenttien arvostus on yleensä alimmillaan heti heidän virkakautensa jälkeen.

Vertailukohta 1860-luvulta

Nixonin maineen tahrasi Watergate-skandaali, mutta hän on saanut kritiikkiä myös Vietnamin sodan hoidosta.

– Nixonilla tosin oli myös joitain myönteisiä saavutuksia, etenkin ulkopolitiikassa, joten hänen kohdallaan on vähän enemmän vastapainoa.

Paluuta vanhaan ei välttämättä ole

Trumpin neljä vuotta presidenttinä ovat muuttaneet paljon asioita yhdysvaltalaisessa politiikassa, todennäköisesti pysyvästi. Moni asia, jota vielä muutama vuosi sitten pidettiin pöyristyttävänä, on tullut osaksi uutta normaalia.

– Esimerkiksi presidenttien huonoa käytöstä yksityiselämässä, silloinkin kun sillä ei ollut vaikutusta heidän virkansa hoitoon, pidettiin ennen erittäin hälyttävänä. Nyt näyttää siltä, että räikeälläkään huonolla käytöksellä ei ole merkitystä suurelle osalle äänestäjistä, kun he miettivät mitä haluavat presidenttiehdokkaalta tai poliittiselta johtajalta, Simpson toteaa.

Trumpin valtaan siivittäneet ilmiöt ovat yhä olemassa

– Todellinen kysymys on, pystyykö joku muu, Trumpia älykkäämpi, valjastamaan sen saman tunteen.

Simpson huomauttaa, että moni amerikkalainen uskoo edelleen täysin sokeasti kaikkeen mitä Trump sanoo. Luottamus hallitukseen ja vaalijärjestelmään on heikentynyt, ja monien silmissä Trumpin vaalitappio vain osoittaa järjestelmän olevan korruptoitunut.

– Olisi naiivia olettaa, että me vain palaamme normaaliin.

Poliittinen järjestelmä kesti mutta osoitti haurautensa

Trumpin kausi on Simpsonin mielestä osoittanut Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän tietyssä mielessä kestäväksi, sillä se kesti presidentin yritykset pysyä vallassa vaalitappiosta huolimatta.

Toisaalta viimeaikaiset tapahtumat ovat myös osoittaneet, että jos joku haluaa tarkoituksella vahingoittaa poliittista järjestelmää ja maksimoida valtansa keinoja kaihtamatta ja seurauksista välittämättä, se on mahdollista.

– Tasavallan perustamisasiakirjoja ei suunniteltu siltä varalta, että jotkut amerikkalaiset yrittäisivät tarkoituksella väännellä niitä tunnistamattomiin muotoihin. Ja niin on nyt käynyt: ihmiset esittävät naurettavia väitteitä, ja jotkut oikeasti uskovat niihin.

Simpsonin mukaan useimmat amerikkalaiset eivät halua verrata nyky-Yhdysvaltoja 1930-luvun Saksaan, mutta hänen mielestään samankaltaisuuksia on.

Koulutus kriisissä

Yksi selitys Trumpin nousulle valtaan ja Yhdysvaltain nykyiselle poliittiselle kulttuurille on Simpsonin mielestä maan koulutusjärjestelmän heikko tila. Koulut kärsivät rahapulasta, ja koulutusjärjestelmä on keskittynyt vain takaamaan ihmisille työuran eikä tekemään heistä kriittisiä ajattelijoita.

– Tämä rahoituksen puute on ollut republikaanivetoista. Suoraan sanottuna, mitä heikommin koulutettua äänestäjäkunta on, sitä todennäköisemmin republikaanit menestyvät, etenkin valkoisen työväenluokan keskuudessa. He eivät saa riittävästi koulutusta, jotta voisivat kyseenalaistaa sen, mitä heille kerrotaan.