Fortumin toiseksi suurimman omistajan toimitusjohtaja Uniper-diilistä: Parasta mitä tässä tapauksessa pystyttiin odottamaan

Kauhukuvana kaikkien rahojen menetys

Uniper-omistus on nykyiselläänkin ollut Fortumille raskaasti tappiollinen, sillä Fortum on maksanut osakkeista vuosien varrella yli seitsemän miljardia euroa, ja saa nyt osakkeista Saksan valtiolta noin 500 miljoonaa euroa. Takkiin tulee siis noin kuuden miljardin euron verran.

Fortumin peruskannattavuus on hyvä

– Jos ja kun Venäjältä päästään, meillä on sitten Fortum, jonka peruskannattavuus on itse asiassa nykyisillä energian hinnoilla erittäin hyvä. Se alla oleva liiketoiminta on täysin tervettä, ja yhtiö voi lähteä katsomaan tulevaisuuteen. Osakkeenomistajien näkökulmasta se on mieluisa ratkaisu.