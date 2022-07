Energiakysymysten professori Fortumin kohtalosta: "Pitää alkaa miettiä, miten Uniperista irtaudutaan"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Selvästi ollut hyvin vakava tilanne, sillä Saksan valtio ottaa näinkin kovat otteet Uniperista. Kuvastaa ehkä sitä epäilystä, että pystyykö Fortum enää yksin hoitamaan Uniperia kuntoon. Uniper on Saksan kannalta niin keskeinen yritys, että sitä riskiä ei enää voida ottaa.

Lund kertoo, että Saksan 30 prosentin omistajuus Uniperissa mahdollistaa myös sen, että Saksalla on veto-oikeus yhtiön sisällä tehtäviin suuriin päätöksiin. Saksan hallitus saa siis edustuksen Uniperin hallintoneuvostoon.

"Energiakriisi ei lopu tähän"

Saksa on sitoutunut tukemaan Uniperia enimmillään 7,7 miljardin euron suuruisella tukipaketilla. Saksan hallituksen mukaan summalla pyritään stabiloimaan Uniper.

– Se, että Uniper saa lisää rahaa, mahdollistaa sen, että yhtiö pystyy ainakin seuraavat puoli vuotta väkertää uutta Uniperia, jolla on mahdollisesti parempi iskukyky tuleviin energiahaasteisiin. Energiakriisi ei lopu tähän, ja niin kuin Saksan hallituskin sanoi, "nyt pitää varautua vielä pahimman varalle".

Lundin mukaan se on ikään kuin panostus Uniperin tulevaisuuteen.

Fortumin kahdeksan miljardia kankkulan kaivoon?

Toinen kysymys on, mikä Fortumin luottoluokitus tulee olemaan.

Suomeen on odotettavissa Lundin mielestä hyvin erilaisia, mutta laajakantaisia vaikutuksia.

Uniperin kohtalo ja Fortumin rooli

Lundin mukaan se on hyvä kysymys. Jos Fortum haluaisi nyt irrottautua Uniperista, se tietäisi taas uusien miljardien investoinneista.

– Mutta miten irtaantua Uniperista, kun ongelmat eivät ole vielä loppu. Lisää aikaa on saatu, mutta edessä on vielä suuria haasteita. Uskoisin, että nyt pitää alkaa miettiä, että miten Uniperista irtaudutaan järkevimmillä tavalla. Tai ylipäätään, mikä Fortumin rooli tässä tilanteessa on, kun Saksa ottaa selvää kontrollia Uniperista.