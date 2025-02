Grammy-palkinnot jaettiin: Vuoden albumi Beyoncélle

Grammy-gaala järjestettiin Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä.

Eniten palkintoja Grammy-gaalassa nappasi yhdysvaltalaisräppäri Kendrick Lamar. Lamarin palkintokaappiin pystejä tuli lisää viisi.

Sekä vuoden kappaleena että levytyksenä palkittiin Lamarin Not Like Us. Kappale palkittiin myös parhaana rap-kappaleena ja -esityksenä sekä sen musiikkivideosta. Not Like Us on kanadalaisräppäri Drakelle osoitettu niin kutsuttu dissausraita.

Vuoden albumina palkittiin supertähti Beyoncén Cowboy Carter, joka voitti myös parhaan country-albumin pystin.