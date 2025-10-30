Margera on tehnyt elokuvan yhteistyössä Joe Frantzin kanssa. Frantz on kuvannut ja tuottanut suurimman osan Margeran projekteista, mukaan lukien Lost Boys-musiikkivideo.

– Heidän rakkautensa on pitänyt meidät ja työmme hengissä kaikki nämä vuodet. Ja rakkaus on tärkeintä, Bam Margera sanoo tiedotteessa.

Jackass-ohjelmasta tuttu elokuvantekijä ja ammattiskeittaaja Bam Margera tekee paluun elokuvatuotantoon kymmenen vuoden tauon jälkeen julkaisemalla halloweenin alla Bam Margera presents: Lost Boys Never Die! -dokumentin, joka kertoo suomalaisyhtye The 69 Eyesin Lost Boys -musiikkivideon tekemisestä, yhteistiedotteessa kerrotaan.

– Kuvasimme suurimman osan tämän elokuvan materiaaleista vuonna 2004 Lost Boys -musiikkivideon tuotannon aikana. Videosta tuli valtava menestys, mutta deadline sen kanssa oli tiukka emmekä ehtineet editoida kulissien takaista elokuvaa – ennen kuin nyt. Uskon, että fanit ovat erittäin innoissaan nähdessään näin paljon ennen julkaisematonta ja kiinnostavaa materiaalia. Elokuvan katsominen on kuin aikamatka takaisin rakastettuun aikakauteen, Joe Frantz kertoo.