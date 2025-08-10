Irlantilainen kohuyhtye Kneecap lähetti Flow-keikallaan viestin Suomen hallitukselle

Kneecap kuvattuna Flow-keikallaan.Lehtikuva
Julkaistu 10.08.2025 14:11

MTV VIIHDE – STT

Kneecap esiintyi Flow-festivaaleilla lauantaina. Yhtye aloitti keikkansa heijastamalla lavalle viestin Suomen hallitukselle.

Tuenosoitukset Palestiinalle näkyivät viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa järjestetyllä Flow-festivaalilla ja sen liepeillä. Festivaalialueen aitojen sisäpuolella näkyvimpiä kannanottoja oli irlantilaisella rap-bändi Kneecapilla, joka esiintyi sunnuntain vastaisena yönä täydelle yleisölle.

Osin iiriksi laulava, provokatiivisista lyriikoistaan tunnettu Kneecap on jo aiemmin ottanut näkyvästi kantaa Israelia vastaan, puolustanut Gazan sodan uhreja ja vaatinut vapaata Palestiinaa. Nyt yhtye aloitti keikkansa heijastamalla lavalle viestin Suomen hallitukselle, jonka se totesi mahdollistavan kansanmurhan Gazassa.

Keikan aikana yleisö puhkesi useita kertoja spontaaniin Free Palestine -huutoon, ja ihmismeressä liehuivat Palestiinan liput. Yhtye huudatti yleisöä sanoin "Fuck KKR". KKR on Flow'n emoyhtiön omistava pääomasijoitusyhtiö, jonka väitettyjä Israel-yhteyksiä on kritisoitu festivaalin alla.

Uusin peruutus perjantaina

Kohut ovat nostattaneet vastusta Kneecapin esiintymisiä kohtaan. Yhtyeen oli esimerkiksi tarkoitus nousta ensi viikolla lavalle Budapestin Sziget-festivaalilla, mutta Unkari kielsi bändin pääsyn maahan muun muassa kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Perjantaina bändi kertoi, että järjestäjä peruutti sen syyskuuksi kaavaillun esiintymisen Wienissä turvallisuushuolien takia.

Suomen Kuvalehti kirjoitti heinäkuussa, että Helsingin kaupungin päättäjät ovat saaneet lukuisia sähköposteja, joissa vaadittiin yhtyeen esiintymisen perumista.

Toukokuussa Kneecapin jäsen Liam Og O hAnnaidh, artistinimeltään Mo Chara sai Britanniassa syytteen terrorismista. Syytteen mukaan hän esitteli marraskuussa bändin Lontoon keikalla äärijärjestö Hizbollahin lippua. Tuenosoitukset Hizbollahille on kriminalisoitu Britanniassa.

Bändi julkaisi Instagramissa lausunnon, jossa se kutsui syytettä poliittiseksi.

– 14  000 vauvaa on kuolemassa nälkään Gazassa samalla, kun maailman lähettämä ruoka on muurin toisella puolella, ja taas kerran Britannian vallanpitäjät keskittyvät meihin, päivityksessä kirjoitettiin.

Og O hAnnaidh on kiistänyt syytteen. Hänen seuraava kuulemisensa lontoolaisessa tuomioistuimessa on määrä järjestää noin puolentoista viikon päästä.

