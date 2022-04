Florida varmisti ensimmäisenä pudotuspelipaikan – kapteeni Barkov menetti ennätyksen

Florida on pelannut 69 ottelua ja sillä on nyt kasassa 102 pistettä. Se johtaa itäistä konferenssia neljän pisteen turvin ennen Carolina Hurricanesia.

– Meillä on vielä paljon pelejä jäljellä, joten on hauska nähdä mihin hän yltää, Barkov tuumaili.

Tulosta syntyy

Barkov on joukkueensa kauden toisiksi paras pistenikkari. Kapteeni on nakuttanut 72 pistettä, joista maaleja on 33 kappaletta. Barkov ja koko joukkue tehnyt maaleja mallikkaasti koko kauden ajan, mutta suomalainen muistuttaa, että ne eivät tule ilmaiseksi.

Floridalla on sarjan paras maaliero +82. Panthers on myös tehnyt eniten maaleja kaikista joukkueista tällä kaudella, 287, ja siihen on myös syynsä. Pantterilauma on laukonut todella ahkerasti. Jokaisessa viimeisestä seitsemästä ottelusta Florida on laukonut kiekkoa maalia kohti yli 40 kertaa.