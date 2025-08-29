Florida Panthers menetti johtohahmonsa

Matthew Caldwell jättää Stanley Cup -mestari Florida Panthersin toimitusjohtajan tehtävät ja siirtyy 10 vuoden sopimuksella NBA-seura Minnesota Timberwolvesin ja WNBA-seura Minnesota Lynxin toimitusjohtajaksi.

Seurat ilmoittivat sopimuksesta keskiviikkona. Caldwell alkaa valvoa "Timberwolvesin, Lynxin ja NBA:n farmiliigassa pelaava Iowa Wolvesin päivittäistä liiketoimintaa ja korkean tason strategisia hankkeita" 2. syyskuuta alkaen.

Tämä on merkittävä siirto Timberwolvesin ja Lynxin uusilta omistajilta Marc Lorelta ja Alex Rodriguezilta.

– Rakastan NHL:ää. Olen nauttinut jääkiekosta ja olen sen suuri fani, Caldwell sanoi.

– Mutta NBA on vain paljon suurempi, globaali laji. Uskon todella Marciin ja Alexiin ja heidän visioonsa ja siihen, mitä he yrittävät tehdä. He yrittävät tehdä Minnesotasta sarjan parhaan.

Caldwell liittyi Panthersiin vuonna 2014 operatiivisena johtajana ennen ylennystä toimitusjohtajaksi vuonna 2016.

– Visiomme on, että Timberwolves ja Lynx asettavat uuden standardin huippuosaamiselle ammattilaisurheilussa, ja olemme varmoja, että Matthew on johtaja, jota tarvitaan tämän toteuttamiseen, Lore ja Rodriguez sanoivat yhteisessä lausunnossaan.

– Organisaatiomme johtaminen innovatiiviseen uuteen aikakauteen vaatii poikkeuksellisen yksilön johtoon, ja Matthew'n todistettu kokemus Florida Panthersin liiketoiminnan johtamisesta on kiistaton. Odotamme innolla, kuinka merkittävä vaikutus hänen rohkealla johtajuudellaan on tähän organisaatioon.