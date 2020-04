Valtiovarainministeriön karu ennuste julki – Näin koronakriisin arvioidaan runtelevan Suomen taloutta: Työttömyys kääntyy nousuun, BKT supistuu 5,5 prosentilla

BKT palautuu kahtena seuraavana vuonna

Katsauksessa näkymiä vuoteen 2024 asti

– On hyvä muistaa, että ennusteessa ei kannata kauheasti tuijottaa, mikä on desimaali ensimmäisen kokonaisluvun takana. Onko se 5,5, kuusi vai viisi? Oleellista on, että se on iso miinusnumero, joka sattuu olemaan viiden tai kuuden prosenttiyksikön korvilla, jos sulkutoimet kestävät kolme kuukautta, Spolander pyörittelee.