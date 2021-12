Lukijan video näyttää kaaoksen Helsinki-Vantaalla – lentoja myöhässä ruuhkien takia: "Tuntuu hullulta"

Nimettömänä pysyvä MTV Uutisten lukija oli matkalla Helsingistä Ouluun joulunviettoon perheensä luokse. Video on kuvattu kuuden jälkeen aamulla. Hän kuvaa tilannetta lentokentällä kaaosmaiseksi.

Syynä lentokentän ruuhkautumiseen on joulusesonki, joka on saanut matkustajat liikkeelle. Finavian viestintäasiantuntija Pinja Kallis kertoo MTV Uutisille, että tänään on yksi joulun ajan kiireisimmistä matkustuspäivistä.