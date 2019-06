Finnair sai ensimmäisen haastajan suoralle Helsinki-Kiina-reitille – yhtiön ensimmäinen lento laskeutui Helsinki-Vantaalle eilen

Shanghaissa päämajaansa pitävä, vuonna 2006 perustettu Juneyao Air on yksityinen kiinalainen lentoyhtiö. Sen operoi yli 140:ä lentoreittiä pääasiassa kotimaassa ja ulkomailla pääasiassa Shanghaista ja Nanjingista.

Pörssilistattu Juneyao Air on kiinalaisen Shanghai JuneYaon tytäryhtiö. Yli 17 000 henkilöä työllistävän konsernin muihin liiketoiminta-aluesiin kuuluu muun muassa vähittäiskauppa, rahoitusala, koulutuspalvelut ja meijeriala.

Juneyao Air aloitti 28. kesäkuuta myös lentokoodiyhteistyön Finnairin kanssa. Finnairin matkustajat voivat jatkaa lentoja Shanghaista Juneyao Airin lennoilla Kiinan muihin kaupunkeihin, kuten Xianiin, Nanjingiin ja Chongqingiin, johon Finnairilla on myös suorat lennot.

Helsinki-Vantaalle saapuvat Juneyao Airin matkustajat taas voivat jatkaa Finnairin lennoilla Kuopioon, Rovaniemelle, Ouluun, Kemiin ja Ivaloon. Juneyao Air on yhteistyökumppani lentoyhtiöiden yhteenliittymä Star Alliancessa, kun Finnair on mukana sen kilpailijassa One Worldissä.